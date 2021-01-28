6 وفيات و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 6 حالات وفاة و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا و364 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالضفة الغربية " رام الله والبيرة 1، جنين 1"، مدينة القدس 4 وفيات.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (23)، طولكرم (21)، سلفيت (16)، قلقيلية (13)، طوباس (7)، جنين (30)، نابلس (54)، بيت لحم (24)، رام الله والبيرة (85)، الخليل (57)، أريحا والأغوار (3)"، مدينة القدس (150).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (0)، طولكرم (36)، سلفيت (14)، قلقيلية (13)، طوباس (14)، جنين (43)، نابلس (84)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (34)، الخليل (29)، أريحا والأغوار (3)"، مدينة القدس (78).

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.