التشريعي يناقش وضع مصانع الخياطة في غزة

غزة – الرأي:

ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب عاطف عدوان اليوم الخميس، عدّة قضايا مع أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة.

وطالبت اللجنة أصحاب المصانع بضرورة توفير الحماية للعاملين في مهنة الخياطة في القطاع؛ خاصة مع وجودة عدد كبير منهم أصحاب خبرة وكفاءة.

ودعت إلى تعزيز الإنتاج المحلى بالقطاع والسماح باستيراد المواد الخام دون رسوم، والعمل على فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من هذا النوع لتشجيع الإنتاج المحلى؛ بما يحقق آلاف فرص العمل لخياطي غزة.

من جانبه، أكّد النائب "عدوان" على الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة الاقتصادية بالتشريعي بقضايا عمال القطاع لزيادة فرص تشغيل الأيدي العاملة، وخاصة في مجال الخياطة.

وبين أنّ اللجنة ستتابع مع الجهات المختصة وضع سياسات تجارية تلائم هذا القطاع بما يضمن زيادة الإنتاج المحلى.