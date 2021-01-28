قوات الاحتلال تصيباً شاباً بالرصاص الحي شمالي طولكرم

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب شاب فلسطيني (25عاماً) بالرصاص الحي في القدم، يوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت بين الأهالي وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة زيتا شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المنطقة الغربية للبلدة، والاستيلاء على "كونتينر" يستخدم كبقالة لأحد المواطنين.

وأكدت أن مواجهات اندلعت بالمنطقة مع جنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في قدمه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

ولفتت إلى أن جنود الاحتلال داهموا "الكونتينر"، وقاموا بتفكيكه والاستيلاء عليه، مضيفة أنه يعود للفلسطيني محمود تيسير أبو العز.