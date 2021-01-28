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الصحة بغزة: تراجع إصابات "كورونا" ونتوقع موجة جديدة

28 كانون ثاني / يناير 2021 04:34

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن وجود تراجع في عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، نتيجة القرارات والإجراءات المعتمدة مؤخراً.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، "لازالت اعيننا مفتوحة ونتابع الحالة الوبائية ونتوقع موجة جديدة في شهر فبراير المقبل".

وأضاف "إن حدة الموجة المتوقعة تعتمد على مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة وفي مقدمتها ارتداء الكمامة وتجنب أماكن التجمعات".

وتوجهت بالشكر للشعب الفلسطيني على تفهمهم للإجراءات المتخذة خلال الفترة السابقة، حيث دعتهم لاستمرار بالالتزام خلال الفترة القادمة.

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