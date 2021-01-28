الاحتلال يواصل عزل الأسير "خرواط" من الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل عزل الأسير عمر خرواط (49عاماً) من الخليل، في عزل سجن "هشارون".

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن الاحتلال قرر عزل الأسير "خرواط" منذ 13/12/2020، في ظروف صعبة ومقلقة.

وبينت أن الاحتلال كان قد عزل الأسير في شهر آذار العام الماضي، إلى جانب رفيقه الأسير حاتم القواسمة، في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي.

ولفتت إلى أنه تم حرمانهما من زيارة العائلة، وبعد ضغوط نفذها الأسرى، ومطالبات عديدة، تم إنهاء عزلهما نهاية تشرين الثاني الماضي.

يذكر أن الأسير "خرواط" اعتقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة.