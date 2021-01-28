الاحتلال يناقش ربط إدخال لقاح كورونا بإعادة جنوده بغزة

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، أن لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" الإسرائيلي عقدت جلسةً خاصة لمناقشة ربط نقل لقاح "كورونا" بإعادة الجنود المفقودين في غزة.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة المذكورة لا تشمل نواباً من العرب في الكنيست بدعوى حساسية القضايا والمواضيع التي تناقشها.

ولفتت إلى أن جميع قادة الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال يقومون وبشكلٍ دوري بتقديم تقارير حول آخر المستجدات على الساحة الأمنية الداخلية والشرق الأوسط

وبين أن عائلتي الجنديين "هدار جولدن"، و"أورون شاؤول"، شاركتا في الجلسة وطلبتا من أعضاء اللجنة وممثلين وزارة الحرب بالضغط باتجاه منع مثل هذه الخطوة، ومنع نقل أي معدات طبية لغزة.

وأشارت عائلة "جولدن" إلى أنها تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا في القدس المحتلة، لمنع ذلك في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أكد ممثل الاحتلال في رده على الالتماس بأنه لن يتم نقل أي لقاحات لقطاع غزة.

واتهمت العائلتان الحكومة الإسرائيلية بقيادة "بنيامين نتنياهو" بالتقاعس في إعادة جنودها وعدم بذل أي جهود لذلك، واحتقار عائلات المفقودين.

وطالبتا الحكومة في "تل أبيب" أن تبذل كل جهد بما في ذلك الاتصال مع جهات لها علاقات مع المقاومة بغزة من أجل إعادة الجنديين الإسرائيليين المأسورين لدى المقاومة.