الحية: انتخابات الحركة في موعدها وتسير بشكل أخوي

غزة- الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن الانتخابات الداخلية لحركته لا تزال في موعدها المقرر، وتسير بشكل أخوي وطبيعي دون أي مشكل.

وبين "الحية" خلال لقاء تلفزيوني اليوم الخميس، أن انتخابات الحركة تجرى وفق قانونها الداخلي، ووفق ما يلزم.

وقال: "نطمئن كل محبي حماس وأبناءها، وكل من يحاول خلط الأمور، أن حركة حماس محترمة، وتحترم قانونها الداخلي".

وأشار إلى أن قيادة الحركة، أعطت التعليمات للجانها الانتخابية الفرعية والمركزية لإتمام إجراء الانتخابات.

يذكر أن حماس تجري انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، حيث تغطي ثلاثة أقاليم هي "قطاع غزة، والضفة الغربية، والخارج".