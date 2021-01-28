وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل الأسير "خرواط" من الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تراجع إصابات "كورونا" ونتوقع موجة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تصيباً شاباً بالرصاص الحي شمالي طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يناقش وضع مصانع الخياطة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة: استمرار الإجراءات الوقائية الحالية دون تغيير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن الأسير أمجد أبو لطيفة بعد اعتقال دام 18عاماً وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تؤكد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة " توقع مذكرة تفاهم لترميم قسم الأمراض الصدرية بـ"الرنتيسي" وكالة الرأي الفلسطينية وفد من " UNDP" يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاًء تشاركياً حول مشروع تعزيز دور المساءلة المجتمعية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الحية: انتخابات الحركة في موعدها وتسير بشكل أخوي

28 كانون ثاني / يناير 2021 08:35

عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية
عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية

غزة- الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن الانتخابات الداخلية لحركته لا تزال في موعدها المقرر، وتسير بشكل أخوي وطبيعي دون أي مشكل.

وبين "الحية" خلال لقاء تلفزيوني اليوم الخميس، أن انتخابات الحركة تجرى وفق قانونها الداخلي، ووفق ما يلزم.

وقال: "نطمئن كل محبي حماس وأبناءها، وكل من يحاول خلط الأمور، أن حركة حماس محترمة، وتحترم قانونها الداخلي".

وأشار إلى أن قيادة الحركة، أعطت التعليمات للجانها الانتخابية الفرعية والمركزية لإتمام إجراء الانتخابات.

يذكر أن حماس تجري انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، حيث تغطي ثلاثة أقاليم هي "قطاع غزة، والضفة الغربية، والخارج".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟