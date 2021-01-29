الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة اليوم وغد

غزة – الرأي:

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد اليوم الجمعة بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً وباردا إلى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وتوقعت أن يكون الجو هذه الليلة غائما وشديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد السبت، لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.