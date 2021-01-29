الصحة: 3 حالات وفاة و357 إصابة جديدة بكورونا بغزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 3 حالات وفاة، و 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية داخل المستشفى 80، منها 38 بحالة خطيرة وحرجة.

وأكدت أنه تم تسجيل 282 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، في حين أجرى المختبر المركزي فحص 2186 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار/ مارس الماضي 50996 إصابة، منهم 4616 حالة نشطة، و45860 حالة تعافٍ، و520 حالة وفاة.