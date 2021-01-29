وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة اليوم وغد وكالة الرأي الفلسطينية الحية: انتخابات الحركة في موعدها وتسير بشكل أخوي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فلسطينيَيْن بدعوى اجتياز السياج شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يناقش ربط إدخال لقاح كورونا بإعادة جنوده بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل الأسير "خرواط" من الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تراجع إصابات "كورونا" ونتوقع موجة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تصيباً شاباً بالرصاص الحي شمالي طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يناقش وضع مصانع الخياطة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة: استمرار الإجراءات الوقائية الحالية دون تغيير
أخبار » عربي ودولي

الاحتلال يعتزم طرح خطة بناء استيطاني على إدارة بايدن

29 كانون ثاني / يناير 2021 10:46

وكالات-الرأي:

يعتزم الاحتلال، تقديم اقتراح للإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، يتعلق بخطة خاصة حول البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الخطة تقوم على الاستمرار في دعم الولايات المتحدة للبناء في المستوطنات كما جرى في السنوات الأربع الماضية من حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعتمد الخطة، التي تم تنفيذها خلال حكم ترامب، على موافقة الإدارة الجديدة مسبقًا على البناء الاستيطاني بشكل محدود وفي مناطق صغيرة، بما يضمن أن تتم هذه العملية بشكل هادئ ومناسب لكلا الطرفين، وأن يتم الحصول على موافقة أميركية خاصة في حال تقرر بناء استيطاني واسع.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذه الخطط زادت من عدد المباني ولكن في المقابل كان هناك انخفاضًا في السيطرة على أراضٍ أخرى وضمها للمستوطنات، وكان يتم الموافقة على المخططات بعد فحصها من الحكومة.

ويعتزم الاحتلال، وفق الصحيفة، أن يعرض على إدارة بايدن هذا المقترح، لكنه يعلم أن الإدارة الحالية ستكون أكثر صرامة من حيث حجم البناء، وفي ذات الوقت تأمل تل أبيب في أن واشنطن سترغب في تجنب الاحتكاك العلني معها بشأن هذه القضية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟