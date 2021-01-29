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11 وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا في قلسطين

29 كانون ثاني / يناير 2021 03:03

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة، تسجيل 11 وفاة و517 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و520 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية (نابلس 2، رام الله والبيرة 1، الخليل 1، جنين 3، طولكرم 1)، وقطاع غزة 3 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (15)، سلفيت (14)، بيت لحم (28)، نابلس (47)، رام الله والبيرة (44)، أريحا والأغوار (6)، جنين (21)، طولكرم (11)، الخليل (27)، قلقيلية (5)"، وقطاع غزة (357).

وأضافت الصحة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (12)، سلفيت (17)، بيت لحم (14)، نابلس (44)، رام الله والبيرة (45)، أريحا والأغوار (0)، جنين (9)، طولكرم (32)، الخليل (46)، قلقيلية (10)"، قطاع غزة (282).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الوزارة وجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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