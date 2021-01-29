وكالة الرأي الفلسطينية غزة: حكم بالسجن 20 عاما على مدان بقتل طفله وكالة الرأي الفلسطينية 11 وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا في قلسطين وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق في كفر قدوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتزم طرح خطة بناء استيطاني على إدارة بايدن وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 حالات وفاة و357 إصابة جديدة بكورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية استمرار الإغلاق الكلي بالقطاع للأسبوع الثامن على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة اليوم وغد وكالة الرأي الفلسطينية الحية: انتخابات الحركة في موعدها وتسير بشكل أخوي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فلسطينيَيْن بدعوى اجتياز السياج شرق غزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة: فتح 160 قضية تتعلق بمخالفة الأمن وإجراءات الحجر

29 كانون ثاني / يناير 2021 05:52

غزة - الرأي

فتحت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة تحقيقا فى 160 قضية خلال يوم أمس الخميس. 

وأوضحت النيابة في موجز تقريرها اليومي، لحفظ الأمن والسلم المجتمعي، أن 3 من بين القضايا تتعلق بمخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.   

ومن بين القضايا 157 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 

وأكدت النيابة العامة أنها اتخذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وبينت انها أوقفت 47 متهما على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟