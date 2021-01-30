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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

30 كانون ثاني / يناير 2021 09:48

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، اليوم السبت، غائماً الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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