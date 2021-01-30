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ترفع العدد لـ28

11 إصابة جديدة بالطفرة المتحورة من "كورونا" بالضفة

30 كانون ثاني / يناير 2021 12:07

رام الله – الرأي:

أعلن مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، تسجيل 11 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس "كورونا" في عدة مناطق بالضفة، ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 28 إصابة.

وأضاف النجار في اتصال هاتفي اليوم السبت، ان 5 إصابات لعائلة واحدة تم تسجيلها في بلدة دير جرير، وإصابتين في بلدة الطيبة شرق رام الله، وأخريين في الرام شمال القدس، ومثلهما في بيت لحم.

وأوضح، أن الأعراض الظاهرة على المصابين بالطفرة البريطانية هي الأعراض ذاتها تقريبا على بقية المصابين بالفيروس، مشددا على أن الطواقم الطبية تتابع حالتهم عن كثب.

ولفت إلى أن هناك 17 عينة أخرى مشكوكا فيها ما زالت قيد الفحص في مختبرات الجامعة العربية الأمريكية بضاحية الريحان شمال رام الله، والتي تضم فريقا بحثيا من الجامعة ومن وزارة الصحة.

وأشار النجار إلى أن مصدر عدوى الطفرة البريطانية غير محدد حتى الآن، فيما ستعمل طواقم الطب الوقائي على تتبع ذلك.

 

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