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200 أسير أصيبوا بـ"كورونا" منذ مطلع العام الجاري

30 كانون ثاني / يناير 2021 12:11

الأسرى وكورونا
الأسرى وكورونا

رام الله – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 200 أسير في سجون الاحتلال قد أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ مطلع العام الجاري، ما يرفع عدد الاصابات الإجمالي إلى حوالي 340 إصابة، تركزت معظمهما في سجني "ريمون" و"النقب".

وقال مستشار الهيئة حسن عبد ربه "إن خمسة أسرى تم نقلهم الى المستشفيات الإسرائيلية وعيادة سجن "الرملة"ن بسبب تدهور حالتهم الصحية من مضاعفات الإصابة بكورونا، وهم: باسل عجاج المحكوم بالسجن المؤبد، وعبد المعز الجعبة، إضافة الى نافذ الحاج، وأيمن سدر، ومؤخرا الحالة الأبرز للأسير خالد غيظان.

وأشار عبد ربه، صباح اليوم السبت، الى أن حالة من القلق تسود بين صفوف الأسرى وذويهم، بسبب انقطاع الزيارات، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى، نتيجة الاهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وذكر أن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس المقدم من الهيئة للإفراج عن الأسير حسين مسالمة المصاب بالسرطان، حيث يرقد الآن في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وسيتم النظر بقضيته الأربعاء المقبل.

وأضاف عبد ربه، أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت مستمرة بعزل أربعة أسرى، وهم: وائل الجاغوب في عزل سجن "مجدو" منذ 210 أيام، وفدوى حمادة منذ 82 يوما في عزل معتقل الدامون، والأسير عمر خرواط منذ أكثر من 47 يوما، والأسيرة نوال الفتيحة في معتقل الدامون منذ أسبوع.

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