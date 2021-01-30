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الأونروا تعلن انتهاء الفصل الدراسي الأول

30 كانون ثاني / يناير 2021 03:39

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غزة – الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم السبت، انتهاء الفصل الدراسي الأول، لطلبة مدارسها.

وأكد مدير عام التعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فريد أبو عاذرة لإذاعة صوت الأقصى، أن الوكالة ستبدأ من يوم غدٍ الأحد ولمدة أسبوع بعملية تقييم للطلاب، ثم إصدار كشوف درجات تقديرية للطلاب.

وأوضح أن الفصل الدراسي الثاني سيكون بناءً على خطة لتفادي الفجوات والثغرات التي كانت في الفصل الدراسي الأول.

وذكر أبو عاذرة أن الأونروا قررت البدء في الفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، قائلًا: "سنبدأ الفصل الثاني بمراجعة لمنهاج الفصل الأول".

وقال "سيتم العودة للتعليم الوجاهي ثلاثة أيام أسبوعياً، وسيتم تقسيم الطلاب خلاله، وهذا البرنامج مرن، وفي حال تحسنت الظروف الوبائية سيتم الإعلان عن إجراءاتنا في حينه".

يُشار إلى أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين اعلنت عن الدخول في نظام التعليم عن بعد بتاريخ 20 أكتوبر 2020 لعدم قدرتها على افتتاح العام الدراسي بسبب حالة الاغلاق التي فرضتها الحكومة بغزة لتفادي انتشار وتفادي فيروس كورونا.

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