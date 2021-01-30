لجنة الانتخابات: الاحتلال سبب تأخير وصول وفدنا إلى غزّة

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت، أن تأخر صدور التصاريح من الاحتلال هو سبب تأخر وصول وفدها إلى قطاع غزة.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل "حتى اللحظة لدينا 2 مليون و200 ألف ناخب فلسطيني، هناك 54 ألف قاموا بإجراء تغيير مراكز اقتراعهم وتغيير عناوينهم".

وأضاف: "خطتنا تشمل كافة المواطنين، وما زلنا في مرحلة تحديث السجل الانتخابي، كل من لديه هوية فلسطينية يستطيع التسجيل من أجل المشاركة في الانتحابات".

وتابع كحيل: "للأسف أبناء شعبنا في الخارج سيكون لهم الحق في انتخابات المجلس الوطني، ولن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لعدم امتلاكهم بطاقة هوية".

ونبه إلى أن لجنة الانتخابات دربت طواقم وكوادر مختلفة للعمل خلال فترة الانتخابات وعددهم قرابة 215 موظّفًا، ولكن في يوم الاقتراع سيكون العدد آلاف الموظفين وسيتم الاستعانة بالكوادر التعليمية لمدة أسبوع فقط".

وأشار كحيل إلى أن كل الوظائف التي نتحدّث عنها هي وظائف مؤقّتة وليست وظائف دائمة، موضحًا: "نعوّل على كافة كوادر وزارة التربية والتعليم ولدينا قائمة معلومات حول أداء كل من عمل معنا سابقًا ومن تم التعاقد معهم حديثًا.

وذكر: "حتى اللحظة كل الأمور تسير كما يجب ووفق الخطط الموضوعة حتى إنجاز الانتخابات بالشكل المأمول.