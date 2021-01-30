صحة الاحتلال: 52 وفاة و6435 إصابة جديدة بكورونا

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت صحة الاحتلال عن وفاة 52 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال نهاية الأسبوع، فيما تم تسجيل 6435 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان لها نقلته المواقع العبرية، أنه تم تشخيص 1538 إصابة بكورونا، حيث تم أخذ 72 ألف عينة مخبرية لاكتشاف الفيروس، وأظهرت النتائج بأن 9% من الفحوصات موجبة.

وبحسب بياناتها فإنه خلال الأسبوع الأخير توفي في اسرائيل 355 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 4738 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020.