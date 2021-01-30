"عوض" يجتمع برؤساء بلديات محافظتي غزة والوسطى

غزة – الرأي:

اجتمع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة،د. "محمد عوض"، برؤساء بلديات محافظتي غزة والوسطى، وذلك للاطلاع على مجمل احتياجات البلديات في شتى القطاعات الخدماتية والتي تأثرت جراء الظروف الراهنة التي خلفها الحصار وجائحة كورونا.

والتقى وفد برئاسة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة محمد عوض، ووكيل وزارة الحكم المحلي أحمد أبو راس، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف رؤساء ونواب بلديات جنوب قطاع غزة.

وكان في استقبالهم بمبنى دار البلدية، نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، ونائبه مازن الشيخ، ورؤساء البلديات.

وقال عوض إن الزيارة تأتي لمتابعة عمل البلديات في محافظتي خان يونس ورفح، والاطلاع على احتياجاتهم المختلفة والتحديات التي تواجههم في سبيل استمرار تقديم الخدمات الأساسية المواطنين في ظل الوضع الراهن.

وشدد عوض على أهمية ودور البلديات التي اجتهدت وكافحت من أجل استمرار الخدمات وتطويرها بالرغم من الحصار الظالم.

وأكد أن اللجنة ستعمل على تذليل العقبات ومواجهة التحديات لخدمة المواطن الفلسطيني ومساندته وتقديم كافة أنواع الدعم للبلديات من أجل التغلب على الاشكاليات الطارئة التي نتجت عن جائحة كورونا وتردي الظروف الاقتصادية.

من جانبه ثمن أبو راس جهود رؤساء البلديات في استمرار الخدمات بالرغم من الضائقة المالية التي تعصف بها في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن وزارة الحكم المحلي قد أعدت خطط الطوارئ بالتشاور مع رؤساء البلديات كافة وفتحت قنوات التواصل وعززتها بكل الإمكانيات لمواجهة الصعوبات وتجاوزها في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني.

وشدد أبو راس على ضرورة إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة، وفتح قنوات التواصل والشراكة مع المجتمع المحلي بكل مكوناته.

في سياق متصل، أكد البطة على أن البلديات قد عمدت خلال الفترة الماضية إلى تقديم كافة أنواع التسهيلات لخدمة شرائح المجتمع المختلفة وشملت الشهداء والجرحى والأسرى والمهدمة بيوتهم وذوي الإعاقة والذمم المالية للمتوفيين من خلال تجزئة الاشتراكات.

ولفت لأهمية تشجيع الملتزمين من خلال الخصومات النسبية على فاتورة الخدمات كنوع من التخفيف من معاناة المواطنين قدر المستطاع.

وشكر البطة زيارة لجنة العمل الحكومي والتي تأتي في إطار زيادة آفاق التعاون المشترك والبحث عن السبل الكفيلة لتعزيز الخدمات وضمان استمراريتها.

واختتم اللقاء بالاستماع إلى مداخلات رؤساء البلديات حول الخدمات وطبيعة التحديات وطرق مواجهتها من أجل ضمان وصول الخدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وفي معرض رده على مداخلات رؤساء البلديات، أكد عوض على أن الحكومة وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ستقوم بدراسة هذه الاحتياجات بعد تقديم الدراسات التفصيلية حول طبيعة هذه الإشكاليات والعمل على تذليلها وفق الإمكانيات المتاحة.

صفا.