براءة اختراع جديدة لـSpotify تحلل صوتك لتحديد حالتك العاطفية

نختار الأغاني غالبًا التي تعكس مزاجنا، وهو الأمر الذى جعل Spotify تعتقد أنه يمكنها اتخاذ هذا القرار عن الشخص، فقط من خلال الاستماع إلى صوته، وتم منح شركة البث العملاقة براءة اختراع للتكنولوجيا التي تحلل صوتك لتحديد حالتك العاطفية، والعمر، والجنس، وحتى البيئة التي تعيش فيها حاليًا، ثم تقترح الأغاني بناءً على النتائج.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من خلال الاستماع لضوضاء الخلفية، مثل تغريد الطيور حركة المرور، يمكنه تحديد ما إذا كنت في المنزل أو في الخارج في نزهة على الأقدام أو حتى في المكتب.



ويمكن للتكنولوجيا الاستماع وتقرير ما إذا كنت سعيدًا أو غاضبًا أو بائسًا تمامًا، ثم تحدد أغنية بناءً على مزيج من البيئة الاجتماعية والمزاج.



ولم يتم تحديد تاريخ لتضمين هذه التقنية في Spotify، أو حتى ما إذا كان سيتم تضمينها، أو كيفية جمع البيانات الصوتية لجعلها تعمل.



وكتبت الشركة في تسجيل براءة الاختراع، أن التقنيات الحالية لتحديد ذوق الموسيقى لدى المستخدمين تنطوي على إيداع نماذج طويلة، لذلك بدلاً من مطالبة شخص ما بملء نموذج حول عمره ونوعه وفرقه الموسيقية المفضلة، تستخدم التكنولوجيا التعرف على الكلام لجمع نفس المعلومات، وتصبح من ثم قادرة على أخذ أدلة السياق من الصوت بما في ذلك النغمة والتوتر والإيقاع واستخدام ذلك لتحديد عدد من خصائص البيانات الوصفية الرئيسية.



وقالت Spotify، إنها قدمت طلبات براءات اختراع لمئات الاختراعات، مضيفة أنها تقدم بانتظام طلبات جديدة، بعضها يصبح منتجات مستقبلية والبعض الآخر لا.

