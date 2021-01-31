شابة تفقد 50 كيلوغراماً من وزنها بخطوات بسيطة خلال عام!

استطاعت الشابة مارثا إليزوندو خسارة 50 كيلوغراما من وزنها في عام واحد، بعدما كانت تعاني من البدانة حيث وصل وزنها إلى 114 كيلوغراما.

وبحسب شبكة إيه بي سي الأميركية، استطاعت إليزوندو التخلص من الوزن الزائد باتباع عدة خطوات بسيطة.

وروت الشابة أنها بدأت خطواتها عام 2017 عندما قامت بقياس وزنها ووجدت أنه 114 كيلوغراما وهو الشيء الذي أبكاها، وقالت إنها شعرت بالحزن حيث لم تصدق أن وزنها زاد إلى ذلك الحد بهذه السرعة.

وأضافت أنها بدأت في تغيير عاداتها الغذائية في 1 يناير 2018 وبعد عام استطاعت فقدان 50 كيلوغراما بحلول فبراير 2019 وأوضحت أنها عندما بدأت كانت لا تريد إجراء تغييرات جذرية.

وذكرت أن نظامها الغذائي السابق كان يعتمد على تناول الوجبات السريعة حيث كانت تأكل بيتزا كاملة بمفردها، ولكنها قررت لاحقا أن تقوم بإعداد الوجبات في المنزل أكثر، وأن تحد من تناول الوجبات السريعة لتصبح مرتين في الأسبوع.

وتابعت أنه في الشهر التالي بدأت تتجول وبعد شهر بدأت في استخدام المشاية اليدوية لمدة 30 دقيقة يوميا وفي أبريل بدأت في استعماله في الركض.

وأوضحت أنها بدأت في زيادة مسافات الجري مثلا من 5 كيلومترات إلى 10.

وذكرت أنها ابتعدت عن التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة حيث كانت صحتها لها الأولوية وكان هذا يعني تجنب تناول الوجبات مع العائلة والأصدقاء.

وقالت: "إنهم يعرفونني وعرفت أنهم إذا رأوني أطلب سلطة سيسألون لماذا لهذا أردت تجنب هذا الوضع"، وتابعت أنها بعدما خسرت الوزن الزائد عادت مجددا لهم.

ولفتت إلى أنها كانت تقضي ليالي الجمعة في ممارسة الركض وشرب الماء، كما أنها استخدمت تطبيقا لتتبع الوجبات اسمه My Fitness Pal ساعدها على إنقاص وزنها والحفاظ على عدم زيادته.