أجواء دافئة نهاراً باردة ليلاً

رام الله - الرأي:

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم الأحد غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا الى بارد، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا وبارداً، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح معتدلا فوق المرتفعات الجبلية، دافئا نسبياً في بقية المناطق، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية، دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.