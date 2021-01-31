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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين في الضفة

31 كانون ثاني / يناير 2021 08:51

الخليل - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر عمران حشاش وأمير ناصر حشاش وحمدالله محمد حشاش من مخيم بلاطة، ومعتز كمال فحماوي وحمودة النصرة ومحمد الصباح ومسلم مصاروة من مخيم جنين.

كما اعتقلت الناشط المسن خيري حنون من طولكرم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالات محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب باسل داوود أبو صبيح (22 عاما)، اثناء مروره على حاجز عسكري في منطقة الفحص على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل.

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