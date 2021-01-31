"الصحة": المستشفى الأوروبي بذلت جهداً في تعافي حالات خطيرة من "كورونا"

غزة- الرأي

قال د. محمود الشيخ علي رئيس فريق التعامل مع جائحة كورونا، إن مستشفى غزة الأوروبي نجح في التعامل مع عدد كبير من الحالات المصابة بكوفيد 19 والتي كانت تصنف شديدة الخطورة حتى وصلت لحالة التعافي الكامل.

وأكد د. الشيخ علي، أن المستشفى الأوروبي ومنذ تخصيصه لعلاج مرضى كوفيد في شهر اغسطس المنصرم ، استقبل مئات الحالات التي تعاني من اعراض مرضية تتراوح ما بين خطيرة إلى شديدة الخطورة.

وتابع : "قمنا بتجهيز المستشفى وتقسيمه الى ثلاث انواع من الاقسام أهمها اقسام العناية المركزة للحالات شديدة الخطورة، وقسم العناية المتوسطة لعلاج الحالات التى تعاني من خطورة شديدة ولا تحتاج للعناية المركزة ،والاقسام العادية التي كانت تستقبل حالات اقل خطورة ولكن ما زالت تصنف كخطيرة ".

وتطرق د. الشيخ علي إلى عرض تفاصيل أحد الحالات التي وصلت للاوروبي محولة من مستشفى آخر للمريض (م .غ )، وكان يظهر عليه علامات مرض خطيرة كصعوبة التنفس وارتفاع عدد مرات التنفس إلى 45 مرة بالدقيقة ونسبة تشبع الاكسجين بالدم تتراوح ما بين الـ50 والـ 60.

وأضاف :" المريض كان يعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم وكذلك ارتفاع حاد في وظائف الكلى ،وبعد ادخاله الى قسم العناية المتوسطة قمنا بوضعه على جهاز تنفس صناعي خارجي (CPAP )". المريض وبعد اعطاءه العلاجات اللازمة كعلاج الفشل الكلوي الحاد والمضادات الحيوية المناسبة والمحاليل، بدأت حالته الصحية بالتحسن وصولاً إلى وضع الاستقرار .

ولفت د. الشيخ علي انه بناءاً على المعطيات الجديدة للحالة تم تخفيف الاكسجين تدريجياً عن المريض ثم فطامه ،فيما تحسنت وظائف الكلى ،وكذلك نسبة السكر تم السيطرة عليها خلال 24 ساعة.

وأشار د. الشيخ علي، إلى أن هذه الحالة تعد كمثال على عدة حالات تم التعامل معها في اقسام المستشفى، بعد أن وصلت بحالة سيئة جدا ،وقد تم التعامل معها بمهنية عالية، وبتعاون جميع الطواقم من كافة التخصصات، مستطرداً : "الطواقم الصحية قامت بعمل رائع مدعومة من وزارة الصحة ومن إدارة مستشفى غزة الأوروبي ، وما زلنا في كل مرة نصمم على تقديم افضل خدمة للمريض بتوفير اقصى ما نستطيع لضمان سلامته وعودته الى اهله سالما معافى ."