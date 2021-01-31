تعليم الوسطى يناقش "آليات التعليم الوجاهي" مع المشرفين التربويين

الوسطى- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، آليات التعليم الوجاهي لكافة المراحل ضمن خطة العودة الآمنة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والزيارات الميدانية وخطة عمل الإشراف التربوي خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك، خلال اجتماع مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج بالمشرفين التربويين بحضور مديري الدائرتين الإدارية ناصر السدودي والفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة لمناقشة عدد من الأمور الفنية والإدارية المتعلقة باستئناف العملية التعليمية والتعليم الوجاهي ضمن العودة الآمنة للمدارس.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور وشكر جهود المشرفين التربويين ودورهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية مما ينعكس بصورة إيجابية على نتائج وتحصيل الطلبة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، إضافة الى الزيارات والمتابعات الميدانية اليومية التي يقوم بها المشرفين لمتابعة العملية التعليمية في المدارس.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بعمل الإشراف التربوي والزيارات الميدانية والتحضيرات لاختتام الفصل الدراسي الأول.