تعليم رفح يكرم الطلبة الفائزين في مسابقة "اللغة الإنجليزية"

غزة- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم أشرف عابدين الطلبة والمدارس الفائزة بمسابقة اللغة الإنجليزية الأولى عبر الفصول الافتراضية للصف الثاني عشر لكل الفروع.

جاء لك، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الإشراف التربوي محمود لافي .

وفي كلمته أثنى مدير التعليم على مثل هذه المسابقات المنهجية عبر الفصول الافتراضية والتي ترسخ المعلومات التي يتلقاها الطلبة وجاهياً وكذلك تفعيل الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد، وأضاف أن المديرية مستعدة لتقديم كافة الامكانيات المادية واللوجستية والمعنوية لأي مشرف أو معلم يقوم بنشاط أو عمل من شأنه أن يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة.

من جهته أوضح محمد الجديلي مشرف اللغة الإنجليزية أنه تقدم للمسابقة 805 طالب وطالبة من جميع مدارس الثانوية العامة برفح، وكانت مدة المسابقة 40 دقيقة في محتوى الوحدة الأولى والثانية للفرع العلمي والأدبي والشرعي والريادة، وفاز بالمسابقة 20 طالباً وطالبة.

