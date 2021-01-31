وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة بغزة: توازن بين حفظ الأمن ومواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يكرم الطلبة الفائزين في مسابقة "اللغة الإنجليزية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش "آليات التعليم الوجاهي" مع المشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تقدم الإرشادات لمزارع الدجاج النموذجية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 125 إصابة جديدة بـ"كورونا " في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: ضبط منظمات غاز غير صالحة للاستخدام المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية "محمود عساف".. قصة نجاح معلم ينشط في إنتاج الكتب والبحوث العلمية(تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية "الحاسوب والتكتولوجيا" في وزارة المواصلات تصدر تقريرها لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تفتتح الطابق الثاني من نظارة مركز شرطة خان يونس
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من "كورونا"

31 كانون ثاني / يناير 2021 11:46

إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من "كورونا"
إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من

غزة- الرأي

اعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، صباح اليوم الأحد، عن إغلاق بلدة الطيبة شرق رام الله بالضفة المحتلة، بعد تسجيل عدد من الإصابات في الطفرة الجديدة من فيروس (كورونا) في البلدة.

جاء ذلك بعد توصية رفعتها مديرية صحة رام الله والبيرة عقب الاجتماع الصباحي الذي عقدته لتقييم الحالة الوبائية في المحافظة.

وأوضحت غنام، أن طواقم الطب الوقائي تعمل على حصر خريطة المخالطين وسحب العينات منهم.

وأشادت المحافظ بجهود كافة الطواقم الطبية والأمنية العاملة في الميدان، داعية كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟