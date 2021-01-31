إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من "كورونا"

غزة- الرأي

اعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، صباح اليوم الأحد، عن إغلاق بلدة الطيبة شرق رام الله بالضفة المحتلة، بعد تسجيل عدد من الإصابات في الطفرة الجديدة من فيروس (كورونا) في البلدة.

جاء ذلك بعد توصية رفعتها مديرية صحة رام الله والبيرة عقب الاجتماع الصباحي الذي عقدته لتقييم الحالة الوبائية في المحافظة.

وأوضحت غنام، أن طواقم الطب الوقائي تعمل على حصر خريطة المخالطين وسحب العينات منهم.

وأشادت المحافظ بجهود كافة الطواقم الطبية والأمنية العاملة في الميدان، داعية كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.