الشرطة بغزة: توازن بين حفظ الأمن ومواجهة كورونا

غزة- الرأي

تعتبر شرطة المحافظات أحد أهم الركائز والدعائم في جهاز الشرطة من خلال تنفيذها للمهام الموكلة إليها في حفظ الأمن والسكينة والنظام العام، وتقوم شرطة المحافظات بحفظ أمن المواطنين وتطبيق القوانين وإحقاق الحقوق ومحاربة الجريمة وتسيير الدوريات ونصب الحواجز وغيرها من المهام المسندة إليها .

وفي هذا الصدد قال مساعد مدير عام الشرطة لشرطة المحافظات العميد محمد زايد:" أن من المهام المكلف بها متابعة شرطة المحافظات الخمس والتي تضم 20 مركز على مستوى محافظات القطاع".

وأضاف العميد زايد " أن مدير شرطة المحافظة هو في مكانه مدير شرطة يتابع المراكز التابعة للمحافظة فنياً وإدارياً بالإضافة إلى فروع الإدارات المتخصصة في المحافظة تتبع له فنياً ، وهو رئيس لجنة الطوارئ في ظل الكوارث والأزمات ".

مهام شرطة المحافظات

وأوضح العميد زايد أن مراكز الشرطة تُعنى بالتحقيق والتنفيذ والتفتيش، وكذلك تضم النظارات والدوريات والنجدة ويقع على عاتق شرطة المحافظة حل الإشكاليات وحفظ الأمن والنظام وتنفيذ أحكام القضاء وحفظ الأسواق بالتنسيق مع البلديات.

ونوه إلى أن شرطة البلديات تتبع إلى شرطة المحافظة ويقع على عاتقها متابعة الأسواق وإزالة التعديات فيها والبسطات العشوائية ومتابعة التجار المخالفين بالاشتراك مع موظفي أقسام البلديات، وضبط حركة المواطنين في الأسواق وفتح الشوارع وإغلاق الحرف الغير مرخصة، بالإضافة إلى دائرة *شرطة الطاقة والتي يتواجد عناصرها في مقرات شركة الكهرباء لحماية المواطن وحماية موظف الكهرباء، ومنع حدوث الإشكاليات بين المواطنين وموظفي شركة الكهرباء في حال تنفيذ أوامر الوصل والفصل لخطوط الكهرباء .

وذكر العميد زايد أن مدير شرطة المحافظة هو رئيس لجنة الطوارئ ومرجعية للأجهزة الأمنية في ظل الأزمات والطوارئ ، يقع على عاتقه مهام كبيرة وعظيمة، والذي يقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لتجاوز هذه الأزمات في منطقة اختصاصه .

ولفت العميد زايد إلى أن هناك تواصلٌ دائم مع مدراء شرطة المحافظات الخمس، فهم يتبعون لنا كمساعد مدير الشرطة لشرطة المحافظات فنياً وإدارياُ، يقومون بتقديم التقارير بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوياً .

وأشار العميد زايد إلى أن هناك العديد من الجولات التي يقوم بها مفتش التحقيق ومفتش التنفيذ ومفتش النظارات التابع لمكتبنا لمتابعة سير العمل، بالإضافة إلى وجود يومين أسبوعياً للتفتيش على المراكز من خلال متابعة سلامة الإجراءات ومن ثم رفع تقرير عن هذه الجولات ورفع التوصيات لمدير عام الشرطة وكذلك لمدير شرطة المحافظة .

إنجازات 2020

وعن الانجازات التي تم انجازاها خلال العام 2020، قال العميد زايد :" أن مكاتب الشكاوى في كافة محافظات قطاع غزة استقبلت خلال العام الماضي *53808 *قضية أنجز منها 51785 قضية، مشيراً إلى أن الشرطة حوَّلت 50215 قضية للنيابة العامة.

وبيّن التقرير أن عدد المهام التي قامت بها الدوريات خلال العام 2020 بلغ 100207 مهمة تنوعت ما بين مساندة شركة الكهرباء، وإزالة تعديات، ونقل موقوفين للمستشفى ونشر حواجز وتراحيل وغيرها .

جائحة كورونا

وفي هذا الصدد بيّن العميد زايد أن شرطة المحافظات تعاملت بإبداع في إدارة أزمة كورونا حيث استطعنا أن نوفق بين عملنا في حفظ الأمن والسكينة العامة واستقبال شكاوي المواطنين وإلقاء القبض على المجرمين وبين التعامل مع جائحة كورونا حيث قامت شرطة المحافظات بانتشار موسع لعناصرها لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات السلامة وارتداء الكمامة ومنع التجمعات .

وتابع.. قامت شرطة المحافظات بتأمين مراكز الحجر وزيادة عدد الحواجز ، ومع ازدياد انتشار الفيروس قمنا بفصل المحافظات، وتقسيم المحافظة إلى مربعات ومنع التجوال وإغلاق الأسواق الشعبية والمساجد ، وكانت هناك مناطق نصنفها أنها مناطق حمراء نمنع دخول وخروج أي من سكانها باستثناء إدخال الخدمات الأساسية الغذائية والوقود والمساعدات الطارئة .

واستطرد.. أن جائحة كورونا شكّلت ضغط على شرطة المحافظات في الأيام الأولى، من خلال العمل المتواصل لأيام دون العودة لمنازلنا ، كما أصيب 500 عنصر من عناصر جهاز الشرطة بالجائحة لاختلاطهم المباشر مع المواطنين من خلال تلقي شكاوي المواطنين أو تنفيذ الأوامر القضائية أو التعامل مع المحجورين .

وختم العقيد زايد حديثه أن أبرز ما قامت به شرطة المحافظات أنها وازنت بين عملها الطبيعي من حفظ الأمن وسلامة المواطنين وإرجاع الحقوق وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون والتعامل مع جائحة كورونا والتي مثلت ضغطاَ وعبئاً إضافياً على عناصر الشرطة لكن كل ذلك كي يكون أبناء شعبنا في أمان وسلامة .