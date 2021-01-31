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من الأحد إلى الخميس

"المبحوح": إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية اعتباراً من 7 فبراير

31 كانون ثاني / يناير 2021 11:55

"المبحوح": إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية اعتباراً من 7 فبراير

غزة- الرأي

أعلن العميد فايق المبحوح رئيس خلية إدارة أزمة كورونا ومدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، عن إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية وفق الإجراءات الوقائية، اعتباراً من الأحد المقبل 7 فبراير 2021.

وقال العميد المبحوح،: "إن خلية إدارة الأزمة اجتمعت خلال الأسبوع الماضي مع ممثلين عن أصحاب الأسواق الشعبية الأسبوعية، بحضور الجهات المختصة من وزارة الحكم المحلي؛ لتدارس الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها خلال إعادة تشغيل تلك الأسواق".

وأوضح المبحوح، أنه تقرر إعادة تشغيل تلك الأسواق من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، مع الاستمرار بتعطيلها يومي الجمعة والسبت.

ولفت إلى أن الجهات المختصة بالشرطة ووزارة الحكم المحلي تُجري خلال هذا الأسبوع متابعة كافة الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية وفق الإجراءات التي تم إقرارها.

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