أمير قطر يوجه بصرف منحة مالية جديدة لقطاع غزة

الدوحة - الرأي

وجه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، بصرف منحة مالية جديدة لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية عبر موقعها الرسمي، أن المنحة سيتم صرفها على مدار عام كامل ابتداءً من يناير 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن المنحة تأتي في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة.

ولفتت إلى أنها ستستخدم لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع.