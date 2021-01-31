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تسجيل 13 إصابة جديدة بطفرة "كورونا" بالضفة الغربية

31 كانون ثاني / يناير 2021 03:55

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس "كورونا" في عدة مناطق بالضفة الغربي المحتلة، ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 41 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الإصابات الجديدة المكتشفة توزعت في: "محافظة رام الله والبيرة (3)، ضواحي القدس (5)، بيت لحم (4)، الخليل (1)".

وأوضحت أن الأعراض الظاهرة على المصابين بالطفرة البريطانية هي ذاتها تقريبًا على بقية المصابين بالفيروس، مشددة على أن الطواقم الطبية تتابع حالتهم عن كثب.

ولفتت إلى أن هناك عينات أخرى مشكوك فيها ما زالت قيد الفحص في مختبرات الجامعة العربية الأمريكية بضاحية الريحان شمال رام الله، والتي تضم فريقا بحثيا من الجامعة ومن وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن مصدر عدوى الطفرة البريطانية غير محدد حتى الآن، فيما ستعمل طواقم الطب الوقائي على تتبع ذلك.

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