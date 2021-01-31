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في ظل شُح المياه وملوحتها

مشروع لمد الأهالي بالمياه العذبة مجاناً شمال قطاع غزة

31 كانون ثاني / يناير 2021 06:11

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غزة- الرأي:

تُواصل محطة "الروضة" لتحلية المياه، مد آلاف الأهالي في شمال قطاع غزة بالمياه العذبة، في ظل أزمة مياه الشرب التي يعاني منها السكان نتيجة شُح المياه ونسبة الملوحة العالية في المياه الجوفية .

ويُشرف على محطة "الروضة" وتمويلها، مؤسسة أنصار الدولية ومقرها ألمانيا، حيث تعتبر من أكبر محطات التحلية على مستوى شمال قطاع غزة.

وتقدم المحطة خدماتها للأهالي عبر ستة شاحنات كبيرة تنقل المياه، ويتم توزيعها على السكان مباشرة.

وذكر مدير مؤسسة أنصار الدولية في فلسطين، سليم شتات، أن محطة "الروضة" تعمل على الطاقة الشمسية، ما يمكنها من زيادة سعة ضخ المياه في الخزانات والعمل لساعات أطول والتوزيع على أكبر قدر ممكن من السكان.

وأشار "ستات" إلى أن ذلك التطوير والتحديث ما كان ليتأتى لولا المتابعة والدعم المتواصل للمحطة من قبل مؤسسة أنصار الدولية في ألمانيا .

وأوضح أن المؤسسة تقدم خدماتها الانسانية والخيرية في قطاع غزة منذ عدة سنوات ضمن عدة مشاريع أخرى، أبرزها: "حفر آبار المياه المركزية، الإنارة البديلة، المركز التعليمي، الدعم النفسي، الطرود الغذائية والشتاء الدافئ والحقيبة المدرسية، المساعدات الطارئة، ومشروع مساعدة الحالات الفردية الفقيرة".

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