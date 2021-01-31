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وفاة و352 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

31 كانون ثاني / يناير 2021 07:17

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و352 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين حول العالم.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنها سجلت في السعودية حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" للمواطن فايز نمر أحمد المصري (66 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 110 حالات.

وأفادت أن إسبانيا شهدت تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية لطبيبين فلسطينيين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 43 إصابة، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة.

وفي الولايات المتحدة الامريكية، تم تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية داخل "شيكاغو" ليرتفع عدد الإصابات إلى 8662 إصابة.

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