الداخلية تنشر كشف التنسيقات وتُوضح إجراءات الفحص للمسافرين

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة موعد إجراء فحص "كورونا" للمسافرين في كشف التنسيقات عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين.

ونشرت الهيئة كشف المسافرين في الحافلات (من السادسة إلى العاشرة) من الكشف رقم (1) المنشور صباح اليوم.

ودعت الواردة أسماؤهم التوجه لإجراء فحص كورونا الساعة 7:00 صباح الغد في المراكز التي تم الإعلان عنها، مع استبدال عيادة النصيرات في المحافظة الوسطى بعيادة البريج القديمة.

وطالبت المسافرون في الحافلات (من السادسة حتى العاشرة) من كشف السفر رقم (1) الذي تم نشره صباح اليوم، بالتوجه لإجراء فحص "كورونا" غداً بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً، وانتظار إعلان جديد بشأن موعد سفرهم.

رابط كشف المسافرين رقم (1) اضغط هنا