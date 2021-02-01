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دراسة تكشف علاقة غريبة بين أصابع اليد وتفضيلات الطعام

01 شباط / فبراير 2021 08:31

دراسة تكشف علاقة غريبة بين أصابع اليد وتفضيلات الطعام
دراسة تكشف علاقة غريبة بين أصابع اليد وتفضيلات الطعام

وجدت دراسة علمية إسكندنافية أن طول أصابع اليد يمكن أن يحدد طبيعة الوجبة التالية، أو خياراتنا في تناول الطعام.

وأشارت الدراسة تحديدا إلى أن طول وحجم إصبعي السبابة والبنصر قد يحددان ما إذا كانت الوجبة التالية قد تكون سندويشة برغر أو سلطة.

ووفقا للدراسة، التي أجريت في النرويج، كان الأشخاص الذين لديهم أصابع يد متقاربة الطول أكثر ميلا لاختيار شرائح اللحم والبرغر، وزعمت أن أولئك الذين لديهم أصابع سبابة أطول اختاروا الطعام "الأنثوي".

وجاءت هذه النتائج وفق الدراسة التي أجريت حول الخيارات الغذائية المختلفة لدى الأشخاص الذين لديهم بنصرا وسبابة بنفس الطول تقريبا، وهو أمر، كما تزعم الدراسة، مرتبط بـ"الذكورة"، حيث يُعتقد أنهم تلقوا المزيد من هرمون التستوستيرون في الرحم.

وشملت الدراسة النرويجية 216 صينيا، مع تمثيل متساو للرجال والنساء، وحددت لكل شخص "نسبة رقم" تتعلق بطول أصابعهم، ثم طلب منهم تقييم مدى جوعهم ثم الاختيار من الأطعمة التي تم تجميعها في مجموعات ذكورية وأنثوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

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