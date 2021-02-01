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أسترالى يستأجر صائد كنوز للبحث على خاتم زفافه المفقود

01 شباط / فبراير 2021 08:35

أسترالى يستأجر صائد كنوز للبحث على خاتم زفافه المفقود
أسترالى يستأجر صائد كنوز للبحث على خاتم زفافه المفقود

اضطر دانييل فيرجويزاس، إلى استئجار صائد كنوز للبحث عن الخاتم الذي فقده على أحد الشواطئ في حفل بمناسبة "يوم أستراليا الوطني".

وأقدم الزوج على هذه الخطوة بعدما كان يشعر بأن الخاتم الذي اشتراه في النرويج قد فقده إلى الأبد، حيث كان الأمر مثل البحث عن "إبرة في كوم قش"، إلا أنه استطاع في النهاية إيجاد الخاتم تحت الرمال.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن زوجته إنجرليز سفالينج، البالغة من العمر 40 عامًا، كانت حزينة لفقدانها الخاتم لما يحمله من ذكريات، لذلك قرر توظيف صائد كنوز من مدينة سيدني في محاولة أخيرة للعثورعليه، وأوضح التقرير، أن تلك الخطوة الغريبة أتت ثمارها بعد يوم واحد، حيث وجد محقق المعادن الثمينة الذي يحمل اسم 'Big H' الخاتم مدفونة في رمال الشاطئ.

وقال فيرجويزاس، لصحيفة ديلي ميل أستراليا: "أعتقدت أنه لا توجد أي فرصة على الإطلاق لأننا سنجده، ولكن بدأ هطول المطر وبعد حوالي ساعة ونصف كنا على وشك الاستسلام"، وكان الشاب البالغ من العمر 39 عامًا قد قضي العطلة الرسمية مسترخيًا على الشاطئ مع زوجته، ولكن عندما ذهب للغطس نزع خاتمه ووضعه في محفظته ووضعه في حقيبتها.

وقام الزوجان اليائسان بتقليب حقائبهما وجيوبهما عشرات المرات قبل نشر إشعار على صفحة للسكان المحليين على الشاطئ للسؤال على الخاتم، ليقوموا بعدها بتوظيف رجل ذو وشم كثيف وله لحية حمراء كبيرة ومجهز بجهاز الكشف عن المعادن، والذى بدأ رحلة البحث عن الخاتم المفقود حتى عثر عليه.

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