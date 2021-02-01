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"الصحة " تبحث تحسين بيئة الوحدات المتعلقة بالمريض وفق الإمكانات المتاحة

01 شباط / فبراير 2021 08:42

"الصحة " تبحث تحسين بيئة الوحدات المتعلقة بالمريض وفق الإمكانات المتاحة

غزة- الرأي

بحث  محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية، والفريق المكلف من الادارات المختلفة ذات العلاقة بوزارة الصحة، تحسين بيئة الوحدات المتعلقة بالمريض داخل المرافق الصحية من حيث توفر الاصناف اللازمة وفق الامكانيات المتاحة بما يساعد في توفير خدمة صحية مميزة وذلك خلال اجتماع لجنة وحدة المريض صباح اليوم.


وتطرق الاجتماع إلى تشكيل فريق ميداني يحدد الاحتياجات اللازمة للمريض وتحقيق الرضى التام عن الخدمات الصحية وفق معايير معينة داخل المرافق الصحية واحالتها الى جهات الاختصاص ذات العلاقة .

وأكد أ. حماد على أهمية متابعة احتياجات المستشفيات ودعمها لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمواطنين، رغم النقص الحاد في الموارد الطبية الأساسية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والاثاث الطبي لافتا الى إعداد خطة تنفيذية لمدة معينة يتم خلالها تنفيد العديد من الجولات الميدانية وآلية تشكيل فريق للمتابعة الدورية وفق الخطة المعتمدة.

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