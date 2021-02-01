أجواء صافية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويكون الجو بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ،والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا وباردا ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

والثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.