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اعتقالات خلال اقتحامات واسعة في الضفة

01 شباط / فبراير 2021 08:51

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة مواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

 وأفادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل المهندس إسماعيل العواودة بعد اقتحام منزله في مدينة دورا بالخليل، وعبد الحليم عويوي من الخليل، كما جرى اقتحام منزل كامل الجعبري في بلدة اليامون قضاء جنين.

واقتحمت اليات الاحتلال بلدة جبع قضاء جنين وسط مواجهات شهدتها البلدة.

كما جرى اقتحام الحي الشرقي في مدينة طولكرم.

واعتقل جنود الاحتلال الشقيقين لؤي ووائل حمودة توفيق حمايل من سكان بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما تم اعتقال الشاب عمرو جابر على مدخل مدينة قلقيلية.

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