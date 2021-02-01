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"نتنياهو" يستعد لتجديد الاستيطان بـ"عطروت" في القدس

01 شباط / فبراير 2021 09:22

القدس المحتلة - الرأي

 قالت القناة 7 العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مستعد للموافقة على تجديد البناء الاستيطاني في مستوطنة "عطروت" بالقدس المحتلة، مقابل تحالفات اليمين الإسرائيلي. 

وسعى نتنياهو،إلى دفع أعمال البناء الاستيطاني في منطقة “عطروت” الاستيطانية شمالي مدينة القدس المحتلة، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس، طرحت خلال شهر فبراير الماضي، خطة لإقامة تسعة آلاف وحدة سكنية جديدة على محيط المطار سابقا في منطقة “عطروت”، حيث رصدت حكومة الاحتلال ملايين الشواكل لهذا الهدف.

يذكر أن مستوطنة “عطروت” تقع شمال القدس المحتلة، على طريق رام الله – القدس، حيث أقامت سلطات الاحتلال في المكان منطقة صناعية استيطانية، تهدف إلى فصل القدس عن شمال ووسط الضفة الغربية، والسيطرة على الطريق الحيوي والوحيد من بين القدس وعمقها الفلسطيني في الشمال.

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