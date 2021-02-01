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"هنية" يتلقى دعوة مصرية لحضور لقاء الفصائل

01 شباط / فبراير 2021 10:50

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

غزة - الرأي

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية صباح اليوم الإثنين دعوة رسمية من جمهورية مصر العربية لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من شهر شباط/فبراير.

وتأتي الدعوة من أجل المشاركة في جلسات الحوار الوطني بشأن مسار المصالحة والانتخابات الفلسطينية العامة.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية، إن قيادة الحركة قررت أن يترأس الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي وفد الحركة المشارك في الحوار.

وبيّن النونو أن هذه اللقاءات سوف يشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية.

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