وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة خانيونس تتفقد مزارع الدجاج البياض واللاحم وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنفذ زيارة تفقدية لحديقة الحيوان في مدينة رفح وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تجتمع مع "الاقتصاد" استعدادًا لتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع الشرطة النسائية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام: 57 انتهاكاً بحق الصحفيين منذ بداية العام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مديريات العمل تنفذ 26 مخالصة عمالية بقيمة 204.530 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يتمكن من إخراج جسم معدني نافذ داخل عين شاب وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون تجري عملية لطفلة مصابة بانفجار مقلة العين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2752) الاثنين 1/2/2021 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يتلقى دعوة مصرية لحضور لقاء الفصائل
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"العمل" تجتمع مع "الاقتصاد" استعدادًا لتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة

01 شباط / فبراير 2021 12:25

"العمل" تجتمع مع "الاقتصاد" استعدادًا لتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة

غزة- الرأي

اجتمع مدير الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل م.ماهر أبو ريا، مع نظيره م.عماد الحوراني مدير عام هيئة المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد؛ استعدادًا لتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على كافة المنشآت في مدينة غزة الصناعية.
وحضر اللقاء طاقم دائرة السلامة والصحة المهنية المكون من م.دارين أبو شاويش وم.لطيفة مرتجى، وم.فدوى أبو شمالة وم.باجس الدلو مدير دائرة المستثمرين في هيئة المدن الصناعية.
ويأتي هذا اللقاء تمهيدا للحملة التفتيشية التي ستشرع الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، بتنفيذ أولى جولاتها يوم الثلاثاء القادم الموافق 02/02/2021 وستستمر على مدار شهرين.
وسيتم من خلالها التفتيش على كافة المنشآت في مدينة غزة الصناعية ويقارب عددها 40 منشأة تعمل على تصنيع منتجات غذائية، وخشبية، وبلاستيكية، وورقية (كرتونية) وتنظيف، وبالإضافة إلى مخازن عامة للشركات الصناعية والتجارية العاملة في المدينة.
وتهدف الحملة إلى تقييم واقع السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في مدينة غزة الصناعية التابعة للهيئة، والتحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وشروط العمل.
بالإضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي لدي أصحاب العمل والعمال بالتدابير اللازم اتخاذها لوقاية العمال وحمايتهم من أخطار العمل والأمراض المهنية في بيئة عملهم.

145189854_3665466853549776_3245092211036458612_o 144636498_3665466870216441_6095746485889336465_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟