"العمل" تجتمع مع "الاقتصاد" استعدادًا لتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة

غزة- الرأي

اجتمع مدير الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل م.ماهر أبو ريا، مع نظيره م.عماد الحوراني مدير عام هيئة المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد؛ استعدادًا لتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على كافة المنشآت في مدينة غزة الصناعية.

وحضر اللقاء طاقم دائرة السلامة والصحة المهنية المكون من م.دارين أبو شاويش وم.لطيفة مرتجى، وم.فدوى أبو شمالة وم.باجس الدلو مدير دائرة المستثمرين في هيئة المدن الصناعية.

ويأتي هذا اللقاء تمهيدا للحملة التفتيشية التي ستشرع الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، بتنفيذ أولى جولاتها يوم الثلاثاء القادم الموافق 02/02/2021 وستستمر على مدار شهرين.

وسيتم من خلالها التفتيش على كافة المنشآت في مدينة غزة الصناعية ويقارب عددها 40 منشأة تعمل على تصنيع منتجات غذائية، وخشبية، وبلاستيكية، وورقية (كرتونية) وتنظيف، وبالإضافة إلى مخازن عامة للشركات الصناعية والتجارية العاملة في المدينة.

وتهدف الحملة إلى تقييم واقع السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في مدينة غزة الصناعية التابعة للهيئة، والتحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وشروط العمل.

بالإضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي لدي أصحاب العمل والعمال بالتدابير اللازم اتخاذها لوقاية العمال وحمايتهم من أخطار العمل والأمراض المهنية في بيئة عملهم.