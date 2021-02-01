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تجتمع بمدراء المدارس الحكومية والخاصة

تعليم الوسطى تناقش امتحانات نهاية الفصل الأول

01 شباط / فبراير 2021 12:38

التعليم في الوسطى تجتمع بمدراء المدارس الحكومية والخاصة لمناقشة امتحانات نهاية الفصل الأول
التعليم في الوسطى تجتمع بمدراء المدارس الحكومية والخاصة لمناقشة امتحانات نهاية الفصل الأول

غزة- الرأي

 ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، مع مدراء المدارس ومديراتها الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الأول والالتزام بالبروتوكول الصحي إضافة لعدد من المواضيع الفنية والإدارية.
 جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري بمدراء المدارس الحكومية والخاصة ومديراتها بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج والمدير الإداري ناصر السدودي والمدير الفني محمد حمدان، وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء المدارس ومديراتها، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.
 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بمدراء المدارس، مشيداً بجهودهم خلال الفصل الدراسي الأول خاصة مع انقطاع التعليم الوجاهي بسبب جائحة كورونا واستئنافه مرة أخرى ضمن العودة الآمنة للمدارس، وأثنى الحاج على ما يقومون به من دور منذ بداية الفصل الدراسي بهدف تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة، متمنياً أن يكلل الفصل الدراسي بالتفوق والنجاح لكافة أبنائنا الطلبة.
 وتطرق الحاج إلى الصفوف الافتراضية والتعليم الالكتروني الذي جاء كعامل مساعد للتعليم الوجاهي، الأمر الذي أظهر مهارات وإبداعات المعلمين والمدراء وحاز على تفاعل ومشاركة الطلبة من خلال الانضمام للفصول الافتراضية والتفاعل معها.
 من جانبه أشاد السدودي بجهود مدراء المدارس وما يقومون به في سبيل تطوير المسيرة التعليمية، وما حققته المدارس من نجاحات وانجازات في كافة المجالات رغم جائحة كورونا.
مدير الدائرة الفنية محمد حمدان أوضح بأن المديرية تقوم بكافة الاستعدادات الفنية للتحضير لامتحانات نهاية الفصل الأول، وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الجوانب الفنية والإدارية التي تتعلق بعمل مدراء المدارس ودوام الطلبة والمعلمين

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