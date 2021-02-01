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طبقت عدة سياسات لتقديم أفضل الخدمات الصحية خلال 2020

"إدارة التمريض" وضعت خطة عمل لمنع انتشار " كورونا"

01 شباط / فبراير 2021 01:04

"إدارة التمريض" وضعت خطة عمل لمنع انتشار " كورونا"

غزة- الرأي

ذكر التقرير السنوي للإدارة العامة للتمريض للعام الماضي 2020،  أنه مع انتشار جائحة كورونا في دول العالم وفي الدول المجاورة وضعت الإدارة العامة للتمريض خطة عمل لمنع انتقال الفيروس إلى داخل المجتمع،  وذلك عبر عدة إجراءات وقائية للعائدين إلى قطاع غزة عبر معبري بيت حانون ورفح .

حيث  اوضح التقرير أنه تم توزيع الكوادر التمريضية المدربة على مرافق الوزارة والذين بلغ عددهم (3526) كادرا اضافة الى (657 ) عقود خاصة، وذلك  لتقديم الخدمات الصحية الملائمة سواء في تقديم الخدمات لمواجهة جائحة كورونا أو الخدمات التمريضية في اقسام المستشفيات، ومراكز الرعاية الاولية.
وأوضح مدير عام التمريض د. خليل شقفة انه تم توزيع 110 ممرض و20 قابلة للعمل في أماكن الفرز على مدار الساعة في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالأعداد الكافية من التمريض وذلك من خلال برامج التشغيل المؤقت والتوظيف (450تعيين، و860 تشغيل مؤقت).
وبين أنه تم تزويد مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصداقة التركي بفرق تمريض مدربة بواقع (14) يوم لكل فرقة مع زيادة القدرة التمريضية في مستشفى الاوروبي، جميعهم تلقوا دورات تدريبية للحماية الشخصية وبروتوكولات العمل مع حالات مرضى الكورونا.
وتابع أنه تم زيادة وتعزيز أعداد التمريض في مستشفى الصداقة التركي لتصبح 89 ممرضا أساسيا وممرضة إضافة الى 20ممرض تشغيل مؤقت، مشيرا الى المشاركة في لجان الحجر المنزلي والمخالطين في جميع المحافظات.
وأشار د. شقفة الى تطبيق بروتوكولات العمل خلال الجائحة وذلك ضمن سياسة تطعيم الأطفال في مراكز الرعاية الأولية، ورعاية الحوامل في مراكز الرعاية الأولية، وسياسة حالات الأمراض المزمنة والزيارات المنزلية للمرضى من كبار السن، والدخول والخروج الآمن للمرضى خلال جائحة كورونا.

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