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ديوان المظالم والقضاء العسكري يبحثان سُبُل التعاون المشترك

01 شباط / فبراير 2021 01:16

ديوان المظالم والقضاء العسكري يبحثان سُبُل التعاون المشترك
ديوان المظالم والقضاء العسكري يبحثان سُبُل التعاون المشترك

غزة- الرأي

التقي رئيس ديوان المظالم  بمجلس الوزراء الفلسطيني أ. محمد جواد الفرا رئيس هيئة القضاء العسكري العميد المستشار د.امين نوفل والوفد المرافق له ، وذلك بمكتبه بغزة .

وتأتي هذه  الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين ديوان المظالم وهيئة القضاء العسكري من أجل خدمة المواطنين وتحقيقاً للعدالة.

وبدورة رئيس ديوان المظالم  رحب بالوفد الزائر وقدم له نبذه مختصرة عن انجازات الديوان خلال الفترة السابقة مشيرا أن الديوان يسعى من خلال توحيد نظام الشكاوي الحكومية الى تحقيق الشفافية وتحقيق العدالة ورفع الظلم وتسهيل معاملات المواطنيين موضحا ان الديوان ينظر في الشكاوي المتعلقة باي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او أفعال الامتناع الصادر عن المؤسسات الحكومية أو موظفيها .


وخلال الزيارة استعرض العميد د.نوفل  أهم القضايا التي يختص بها القضاء العسكري وهي التخابر مع العدو بالإضافة إلى جلب المخدرات والاتجار بها،وكذلك الاخلال بالأمن العام، مضيفاً أنهم يسعون الي تطوير إدارة المحاكم العسكرية من أجل تسهيل أداء المحامين والمراجعيين.

وأشار إلى استئناف العمل في المحاكم العسكرية وإصدار مايقارب ٣٠ حكماً،موضحاً بعد الإنتهاء من ترميم المبنى نسعى الآن إلى تطوير الكادر العسكري والارتقاء به. 

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