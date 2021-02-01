تجمع حرية يدين جريمة قتل الشاب محمد عمرو

غزة- الرأي:

أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب الفلسطيني محمد حسين عمرو (35 عام) جنوب بيت لحم.

يذكر أن جنود الاحتلال قد أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني الأعزل بصورة مباشرة رغم أنه لم يكن يشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال المتمركزين خلف كتل اسمنتية، مما أدى الى اصابته إصابة مباشرة فارق على إثرها الحياة بعد أن تم منع سيارات الإسعاف من الوصول اليه ومنع تقديم أي عملية مساعدة.

وأدان "حرية" سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين على الحواجز

وأكد على أن استهداف قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لحق الفلسطينيين في الحياة، وتعريضها للخطر بشكلٍ تعسّفي، يندرج ضمن أعمال القتل العمد المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وذكر "حرية" أن تلك الاستهدافات تُعد جرائم توُجب مساءلة مقترفيها، ويعتبر نتيجة متوقّعه لتصريحات وتحريض قادة الاحتلال وانتهاجهم لأسلوب التصفية الجسدية والإعدام خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين، التي تُشكِّل إحدى السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال.

وأوضح أن أسلوب التصفية الجسدية يُمثل أحد صور الإعدام خارج إطار القانون انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.

وأكد التجمع أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في الحياة وتعريضها للخطر بشكلٍ تعسّفي يندرج ضمن أعمال القتل العمد المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم توُجب المساءلة والملاحقة الجنائية لمنفذيها ومن أمر بارتكابها، وهي تمثل انعكاساً لسياسة التحريض والتواطؤ التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى خطورة التجاهل الفَج الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من قبل السلطات القائمة بالاحتلال، وانتهاكها المتكرر لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدد التجمع تأكيده على أن انتهاك الحق في حرية التنقل والحركة ينطوي على مخالفة خطيرة لحقوق الانسان ويستوجب تدخل دولي لصيانة هذا الحق لعموم الشعب الفلسطيني المحتل.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الجاد لدى سلطات الاحتلال من أجل إلغاء القيود المفروضة على حركة وتنقل الفلسطينيين ووقف عمليات القتل واطلاق النار على المواطنين بحجج واهية وإلغاء الحواجز العسكرية في الأراضي المحتلة.

وطالب التجمع أيضًا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أجل توثيق الاعتداءات المستمرة على حق الفلسطينيين الفلسطيني في الحياة.

ودعا المجتمع الدولي والأطراف السامية الوفاء بالتزاماتهم القانونية بالشكل الذي يضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحقهم، ومساءلة المسئولين عن تلك الجرائم، وتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا أيضًا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جريمة قتل الشاب أبو عمرو على أيدي قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، تمهيداً لمسائلة المسئولين عن هذه الحادثة. ويحث الغرفة التمهيدية الأولى على سرعة الفصل في الاختصاص المكاني للمحكمة صوناً لحقوق الضحايا الفلسطينيين.

وشدد على أن قصور المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة يشّجع جنود الاحتلال لارتكاب المزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.