رسميًا... بدء التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بغزة

غزة – الرأي:

أعلن مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، عن بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي التابع للوزارة.

وقال ضهير خلال حديثه لوكالة الرأي، "سيتم برمجة وجدولة منْ يتقدم بطلب لتلقي اللقاح حسب توفر اللقاح وحسب الألويات التي وضعتها وزارة الصحة، حيث سيقوم الناس بالتسجيل وستقوم وزارة الصحة بتحليل بياناتهم وحسب الفئة التي يندرجوا تحتها سيتم تدقيق بياناتهم حسب الأولويات المتبعة".

وأكد أنه من المتوقع أن يصل اللقاح في الأيام المقبلة، في "حدود منتصف شهر فبراير"، بكميات تقدر بالآلاف، متمنيًا من المواطنين الإسراع بالدخول إلى التطبيق والتسجيل.

وتابع ضهير "حسب الدراسات المتوفرة حاليًا فإن اللقاح المتوفر آمن ويعطي النتائج المرجوة بالحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات المتعلقة باللقاح يتم بالتنسيق مع منطمة الصحة العالمية ووزارة الصحة برام الله.

وتوقع وصول لقاحات من مختلف الشركات الموجودة "اللقاح الأمريكي "فايزر" واللقاح البريطاني، واللقاح الروسي"، مضيفًا "نحن نسعى للحصول بأسرع ما يمكن على اللقاحات المتوفرة في السوق وبالتالي وإن كنا سنتقيد بلقاح واحد سيتأخر بشكل كبير وصول اللقاحات وبالتالي ستتعرض أعداد جديدة للإصابة".

وأضاف ضهير "من خلال تطبيق صحتي هناك خيارات واضحة وحقول واضحة يجب على المواطن أن يقوم بتعبئتها حسب الأسئلة المطروحة وبالتالي سيتم تحديد الأولويات وتصنيف الأشخاص المسجلين حسب الأولويات التي وضعتها وزارة الصحة لتلقي اللقاْح" منوهًا إلى أن التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة الأندرويد وخلال 24 ساعة سيكون متاح لباقي الأجهزة .

وذكر أن الأولوية ستكون لفئات الخطر وهي الكوادر الصحية وكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وتواليًا حسب توفر اللقاح حتى الوصول إلى 60% من المواطنين سيتم تطعيمهم.

وأوضح ضهير أن هذا التطبيق سيساعد كثيرًا في معرفة حقيقة من يجب أن يتلقى اللقاح وبالتالي إعطاء اللقاح لمن يستحق أولًا حسب الأولوية لأن اللقاح لن يصل بكميات كافية في المراحل الأولى، وسيصل بكميات محدودة ستصل تواليا وحسب اللقاحات التي ستصل سيتم جدولة الأشخاص المجدولين والمؤهلين والراغبين بتلقي اللقاح.

"أولوية تلقي اللقاح ستكون للكوادر الصحية ولكبار السن ومن يعانوا من أمراض مزمنة، وسيتم تصنيف الكوادر الصحية فالأولوية لمن يعملون في الصفوف الأولى "العاملين في مستشفيات الوبائيات"، وأقسام الطوارئ، وأقسام العزل التنفسي ومن ثم باقي الكوادر حسب قول ضهير خلال حديثه لوكالة الرأي.