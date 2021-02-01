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إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين المحتلة

01 شباط / فبراير 2021 05:51

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب، مساء اليوم الاثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجده قرب جدار التوسع العنصري، بمحاذاة بلدة برطعة جنوب جنين المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بالقدم بنيران الاحتلال في المنطقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

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