وزارة الأسرى: الأسير بدر الرزة يضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله إدارياً

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن الأسير بدر حسام الرزة (32 عامًا)، من مدينة نابلس، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني رفضاً لاعتقاله إدارياً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة، أن الأسير بدر قد اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقاله مؤخرا بتاريخ 10/8/2020 بعد مداهمة منزله ، وهو معتقل في سجن النقب .

يشار أن الأسير الرزة هو ابن الأسير المحرر حسام الرزة والذي أمضى في سجون الاحتلال "18" عاما وتعرض للاعتقال الإداري عدة مرات خاض خلالها العديد من الإضرابات عن الطعام .