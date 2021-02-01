وزارة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير خالد غيظان بعد إصابته بـ" كورونا"

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن الحالة الصحية للأسير خالد غيظان (59 عامًا) من بلدة قبيا شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، تزداد تدهوراً، نتيجة معاناته من مضاعفات إصابته بـفيروس "كورونا"، والتي ترافقها ظروف اعتقالية قاسية، حيث يقبع في سجن "ريمون".

وأوضحت الوزارة، أن ادارة سجون الاحتلال قد نقلت الأسير غيظان إلى مستشفى سوروكا لتلقى العلاج لساعات معدودة ومن ثم أعادته إلى السجن رغم معاناته من انخفاض في نسبة الأكسجين في الدم، حيث يتنفس بالاستعانة باسطوانة الأكسجين .

يشار إلى أن الأسير خالد قد أمضى في سجون الاحتلال "16" عاما وأفرج عنه في "صفقة شاليط" عام 2011، وأعاد الاحتلال اعتقاله إلى جانب العشرات من المحررين عام 2014، وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو متزوج وأب لـ(6) أبناء.